ФСБ обвинила российского физика в передаче секретов авиационных технологий

Российский физик Анатолий Губанов обвинен в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Из предъявленного ученому обвинения следует, что он передал информацию об авиационных технологиях. Губанов свою вину в госизмене не признает, указала его адвокат Ольга Динзе.

16 декабря Мосгорсуд признал законным арест физика, задержанного ФСБ.

Основным местом работы Губанова предположительно является Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ), заявлял ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где обвиняемый читал лекции перед задержанием. Сообщалось, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке первого гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT.

Он приходится зятем руководителю авиационной промышленности СССР Леониду Шкадову. У Губанова пятеро детей, трое из которых тоже работают в авиационной сфере.

Лефортовский суд санкционировал арест физика до 2 января 2021 года.