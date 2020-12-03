Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

Российский физик, кандидат технических наук Анатолий Губанов, арестованный за госизмену, участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Об этом в четверг, 3 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

Над проектом HEXAFLY-INT (High-Speed EXperimental FLY Vehicles — INTernational, «Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат») работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии.

Главная особенность будущего лайнера проекта HEXAFLY-INT заключается в том, что при крейсерском режиме его скорость достигнет значений, соответствующих числам Маха 7-8. «Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, — не существует», — поясняла в феврале 2018 года конструктор Нина Воеводенко.

Ранее сообщалось, что Анатолий Губанов — представитель известной в российском авиастроении династии: он приходится зятем Леониду Шкадову, известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССР.

Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. При этом на данный момент неизвестно, какой стране ученый якобы передавал информацию, так как материалы дела засекречены. Лефортовский суд уже санкционировал арест Губанова, подозреваемого по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ученый будет находиться в СИЗО до 2 января 2021 года. Параллельно с работой в ЦАГИ Губанов преподает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводит лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии.