Раскрыты детали дела арестованного за госизмену российского физика

Российского физика, кандидата технических наук Анатолия Губанова, арестованного за госизмену, заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. О деталях дела сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Он не уточнил, какой стране ученый якобы передавал информацию, так как материалы дела засекречены.

Ранее Лефортовский суд санкционировал арест ученого, подозреваемого в преступлении по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Губанов будет находиться в СИЗО до 2 января 2021 года.

Анатолий Губанов работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводит лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. Ему грозит до 20 лет колонии.