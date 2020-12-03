Силовые структуры
 
Последние новости
Новак оценил договоренности ОПЕК+ по добыче нефти
Названо число разрабатываемых в России вакцин от коронавируса
Пентагон поставил Россию в один ряд с террористами
Россияне раскрыли отношение к своей фигуре во время отпуска
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
Пьяные латвийцы напоили краденого индюка водкой и поехали с ним на курорт
В ЕС назвали причину отказа от российской вакцины «Спутник V»
Бывший соперник Нурмагомедова захотел нового боя с россиянином
Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер
Новости партнеров
Прослушать новость

Арестованный за госизмену физик оказался зятем главы авиапромышленности СССР

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости
Продолжение: Арестованный за госизмену физик создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

Российский физик, кандидат технических наук Анатолий Губанов, арестованный за госизмену, приходится зятем Леониду Шкадову, известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССР. Об этом в четверг, 3 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

По данным источников, Губанов — представитель известной в российском авиастроении династии — является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) с 1979 года. Он возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет).

Сфера компетенции арестованного ученого — высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, причем трое из которых также работают в авиационной сфере. Ранее сообщалось, что Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности.

При этом на данный момент неизвестно, какой стране ученый якобы передавал информацию, так как материалы дела засекречены. Лефортовский суд уже санкционировал арест Губанова, подозреваемого по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 2 января 2021 года.

Параллельно с работой в ЦАГИ Губанов работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводит лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии.

Предыстория: Раскрыты детали дела арестованного за госизмену российского физика
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты детали дела арестованного за госизмену российского физика
Российского физика арестовали за госизмену
Россиянина арестовали по подозрению в госизмене
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 1 декабря
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и на годы исчез без следа
16:42 1 декабря

В России решили допросить свидетелей нацистских преступлений в Сталинграде

16:00 1 декабря

СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм

15:49 1 декабря

Глава ФСИН похвалил бывшего министра Улюкаева за добросовестный труд на зоне

Силовые структуры00:0126 августа
Александр Кушнеров (Саша Кушнер) — в центре. Белорусская исправительная колония №14 (ИК-14) «Новосады», 1999 год

«За ним стояла милиция и половина братвы»

Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
15:06 1 декабря

Раскрыты подробности дела пойманного ФСБ Поволжского маньяка с 25 жертвами

14:06 1 декабря

Ефремов покаялся в первом письме жене погибшего в ДТП

13:25 1 декабря

Стали известны подробности убийства мужа российской моделью в Петербурге

Силовые структуры00:06 1 августа

«Завалил мента — уважуха»

Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
12:23 1 декабря

Пойман самый разыскиваемый маньяк России

11:39 1 декабря

ФСО потребовала миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях в резиденции Путина

11:22 1 декабря

Слова Навального на «Эхе Москвы» проверят на призыв к свержению власти

Россия
В Минпросвещения ответили на вопрос о повторном переносе итогового сочинения
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Врачи предупредили о более тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Когда она начнется и кто первым получит прививки?
Губернатор Ленобласти обратился к жителям по случаю Международного дня инвалидов
«Тяжелые поражения, фатальное нарушение сердечного ритма»
Россияне тратят последние деньги и опустошают аптеки, спасаясь от коронавируса. Чем они рискуют?
Все материалы
Мир
Турция рассказала о плюсах поражения Армении в Карабахе
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило миллион человек
Обама, Джордж Буш-младший и Клинтон привьются от коронавируса
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
В Иране рассказали о жажде мести после убийства физика-ядерщика
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Все материалы
Бывший СССР
Российские военные разминировали единственную дорогу между Арменией и Карабахом
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Бывший секретарь Совбеза Армении назвал причины поражения в Карабахе
Все материалы
Экономика
На отставку Чубайса сделали клип
Доллар упал до многолетнего минимума
Поставщик смартфонов для госорганов попался на хищении у «Газпромбанка»
Назван средний размер займа «до зарплаты» в России
Сорвали банк
Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
Все материалы
Силовые структуры
Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой
В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
В iPhone 12 сломалась сотовая связь
Земля оказалась на грани климатической катастрофы
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
В руках бога
Умер Диего Марадона. Он был легендой мирового футбола
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка занялась сексом с возлюбленным и попросила оценить ее умения в анкете
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Роскомнадзор создал реестр аудиовизуальных сервисов
Умершая во время стрима подруга российского блогера оказалась беременной
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Раскрыта личность погибшей во время стрима россиянки
«Рано или поздно все начинают этим заниматься»
Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
Все материалы
Ценности
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Знаменитый повар раскрыл секрет идеальных вареных яиц
Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии
Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом
Звезда Instagram выпустит календарь со своими откровенными снимками
«Здесь никто никому не доверяет»
История россиянки, которая переехала в Корею и увидела ее темную сторону
Все материалы
Составлен рейтинг автопроизводителей по количеству собранных машин в минуту
Семь шестиколесных автомобилей-монстров, которых вы не встретите на улице
Знакомимся с уникальными машинами, которые круче танка и эксклюзивнее «Роллс-Ройса»
Россиянин отсудил у дилера двойную стоимость сгоревшей Lada Vesta
Рассказываем всё об обновленном Volkswagen Tiguan для России
Как изменился главный немецкий кроссвер российского рынка после рестайлинга?
Самый доступный кроссовер Nissan оказался дешевле, чем ожидалось
Почему 2,5 миллиона за Geely — это интересная сделка?
Тест кроссовера Tugella, способного изменить имидж «китайцев»
Genesis раскрыл стоимость кроссовера GV80 и седана G80 в России
Все материалы
Дом
Назван средний размер ипотеки в России
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям
Дерипаска построит дом для отшельницы Агафьи Лыковой
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»
Все материалы