Арестованный за госизмену физик оказался зятем главы авиапромышленности СССР

Российский физик, кандидат технических наук Анатолий Губанов, арестованный за госизмену, приходится зятем Леониду Шкадову, известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССР. Об этом в четверг, 3 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

По данным источников, Губанов — представитель известной в российском авиастроении династии — является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) с 1979 года. Он возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет).

Сфера компетенции арестованного ученого — высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, причем трое из которых также работают в авиационной сфере. Ранее сообщалось, что Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности.

При этом на данный момент неизвестно, какой стране ученый якобы передавал информацию, так как материалы дела засекречены. Лефортовский суд уже санкционировал арест Губанова, подозреваемого по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 2 января 2021 года.

Параллельно с работой в ЦАГИ Губанов работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводит лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии.