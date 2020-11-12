Россиянина арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия 11 ноября в отношении Федоткина Дмитрия Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, подпадающего под действие статьи 275 УК РФ («Госизмена»). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на один месяц и 30 дней. Таким образом, Федоткин арестован до 10 января 2021 года.

Никаких других данных о подозреваемом не сообщается. Материалы имеют гриф «Секретно».

6 февраля Лефортовский суд продлил срок ареста обвиненного в госизмене 69-летнего россиянина Виктора Королева. Его адвокат заявил, что он изобличал иностранных разведчиков на территории России. На протяжении 15 лет Королев выполнял задания по выявлению шпионов. Он свою вину в госизмене не признает.