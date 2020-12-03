Российского физика арестовали за госизмену

В Москве арестовали российского физика — кандидата технических наук Анатолия Губанова. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, Лефортовский суд санкционировал арест ученого, подозреваемого в преступлении по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет находиться в СИЗО до 2 января 2021 года.

Губанов работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводит лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. Ему грозит до 20 лет колонии.

12 ноября сообщалось, что Лефортовский суд арестовал россиянина Дмитрия Федоткина по подозрению в госизмене.