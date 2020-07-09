Отсидевший за госизмену российский журналист описал подробности своего дела

Российский журналист Григорий Пасько, отсидевший срок по делу о государственной измене, описал подробности обвинения. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

Пасько был задержан в ноябре 1997 года в аэропорту Владивостока. На тот момент он работал в газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта». Журналисту инкриминировали статью 275 УК РФ («Госизмена»): по версии следствия, он работал в интересах Японии и передавал сведения, содержащие гостайну. При этом в Токио заявляли, что сотрудничество с россиянином не затрагивало государственных тайн и он не являлся агентом японских спецслужб.

В июле 1999 года военный суд Тихоокеанского флота переквалифицировал дело Пасько на часть 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление служебным положением») и приговорил его к трем годам лишения свободы. В силу амнистии и с учетом срока содержания под стражей журналиста освободили в зале суда. Через полтора года прокуратура обжаловала приговор, после чего Пасько признали виновным в госизмене и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В разговоре с «Коммерсантом» Пасько рассказал, что в 1990-х во Владивостоке работал корпункт японской телекомпании NHK, сотрудникам которой была интересна тема слива радиоактивных отходов в Японское море. «Было бы странно, если бы они этой темой не интересовались: Россия выливала дерьмо у них под боком, их эта проблема волновала. Они эту тему освещали и сами снимали сюжеты об этом, без меня», — добавил он.

В то же время сам Пасько снял по сливу радиоактивных отходов фильм, который позже показали по ВГТРК. После этого МИД Японии передал ноту протеста России и разразился скандал. «И надо было срочно найти крайнего, кто об этом им рассказал. А рассказал я, и правильно сделал», — признался журналист, отметив, что доступа к секретным документам он не имел.

По его словам, в законе о гостайне было четко прописано, что сведения о радиационной, санитарно-эпидемиологической обстановке, касающиеся здоровья людей, не подлежат засекречиванию. «Меня признали виновным черт знает в чем, хотя никаких полномочий я не превышал», — подчеркнул он.

Пасько также прокомментировал обвинение в адрес советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. «Я удивился, что вдруг вспомнили, что есть такая статья и ее можно запросто применять к журналистам. (...) У нас закон не просто плохой, а он юридически ничтожен. Особенно статья 275 УК РФ ("Госизмена"). Не говоря уже о куче законов, которые специально придумали, чтобы держать в узде журналистов, — все эти оправдания терроризма и прочее», — сказал Пасько.

В заключение он дал совет Сафронову и другим коллегам, которых могут преследовать по тяжким статьям. По мнению журналиста, им нужно не бояться, не признаваться, не давать никаких показаний и не подписывать никаких бумаг.

7 июля Иван Сафронов был арестован Лефортовским судом на два месяца по делу о госизмене. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В настоящий момент ФСБ России пытается доказать, что обвинение не связано с его журналистской работой.

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