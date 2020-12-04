Спецслужбы засекретили дело обвиненного в госизмене российского физика

Вся информация по делу о госизмене российского физика, кандидата технических наук Анатолия Губанова находится под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, спецслужбы не будут давать никаких официальных комментариев по этой теме в интересах следствия и подозреваемого до конца предварительного следствия или судебного процесса.

Ранее сообщалось, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке первого гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Над проектом работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Главная особенность будущего лайнера заключается в том, что при крейсерском режиме его скорость достигнет значений, соответствующих числам Маха 7-8.

Анатолий Губанов — представитель известной в российском авиастроении династии: он приходится зятем Леониду Шкадову, известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССР.

Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. При этом на данный момент неизвестно, какой стране ученый якобы передавал информацию, так как материалы дела засекречены. Лефортовский суд санкционировал арест Губанова, подозреваемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), до 2 января 2021 года.

Параллельно с работой в ЦАГИ Губанов преподает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где проводит лекции по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии.