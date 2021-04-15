Обвиняемого в госизмене российского профессора госпитализировали

Обвиняемого в государственной измене профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Тимошенко.

Голубкина доставили в тюремную больницу «Матросской тишины».

Ранее сообщалось, что Голубкин — коллега обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Губанов и Голубкин были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях.

В МФТИ заявили, что профессор не имел доступа к государственной тайне.

Валерий Голубкин преподает на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Среди его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы.

Его коллегу Анатолия Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии. Отмечалось, что уголовные дела профессоров не связаны между собой.