ФСБ уличила россиянку в разглашении гостайны в переписке

Верховный суд Удмуртии вынес приговор местной жительнице по делу о разглашении ею гостайны в переписке. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Женщину, уличенную в преступлении сотрудниками спецслужб, признали виновной по статье 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). С учетом признания вины и раскаяния ей назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемая руководила подразделением в одном из предприятий республики. По своей должности она имела доступ к сведениям, составляющим гостайну. Женщина отправила по незащищенной электронной почте сообщения с информацией под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». В связи с этим секретные сведения стали известны посторонним.

Своевременное вмешательство сотрудников ФСБ предотвратило утечку информации, содержащей гостайну, и негативные последствия, которые могли произойти.