Российского атомщика обвинили в передаче данных об оружии массового поражения

Новоуральский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана — компании «Атоммашкомплекс УЭХК» Тараса Крокоса, обвиняемого в передаче за границу данных, связанных с оружием массового поражения. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Атомщику вменяется преступление по статье 189 УК РФ («Незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль»). Дело будет рассматриваться в открытом режиме, первое заседание назначено на 11 ноября.

Тарас Крокос был директором предприятия с 2014 года, но год назад покинул пост.

1 октября сообщалось, что в Томске задержан физик Александр Луканин, которого ФСБ подозревает в попытке передать за рубеж российские секретные технологии. Подозрения не связаны с разглашением ученым гостайны. 64-летний физик сотрудничал с рядом учебных заведений, в том числе с Томским политехническим университетом, и занимался исследованием электромагнитных излучений в ядерной физике.