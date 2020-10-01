ФСБ заподозрила российского физика в продаже секретных данных за рубеж

В Томске задержан физик Александр Луканин, которого подозревает в попытке передать за рубеж российские секретные технологии. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он также добавил, что подозрения ФСБ не связано с разглашением ученым гостайны.

64-летний физик сотрудничал с рядом учебных заведений, в том числе Томским политехническим университетом, и занимался исследованием электромагнитных излучений в ядерной физике.

В феврале 2020 года сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук Алексея Темирева за госизмену. Ученого из Новочеркасска обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму. Речь идет о данных по оборудованию, которое он создавал в конструкторском бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы») вместе со своим аспирантом из этой страны.