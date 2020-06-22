Ученому из «Роскосмоса» вынесли приговор за госизмену

Суд вынес приговор начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), входящего в «Роскосмос», Роману Ковалеву, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщил ТАСС источник в спецслужбах.

По его словам, ученый признал вину и был осужден на семь лет колонии строгого режима. По версии следствия, Ковалев вместе со своим учителем Виктором Кудрявцевым передавал НАТО секретные данные о новейших ракетных разработках.

Ковалев был арестован Лефортовским судом Москвы 5 июня 2019 года.

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Об утечке секретных разработок из «Роскосмоса» стало известно в июле 2018 года; ФСБ провела обыски в ЦНИИМаш и исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Работников предприятий проверяли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которым, предположительно, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно».

Сотрудники спецслужбы задержали 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Вторым обвиняемым по делу стал ученик Кудрявцева Роман Ковалев, также участвовавший в проекте. По данным следствия, он непосредственно участвовал в передаче информации, сообщает «Коммерсантъ».

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