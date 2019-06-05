Задержанного ФСБ начальника научного центра обвинили в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Об этом во вторник, 5 июня, пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко сообщила ТАСС.

Ковалеву вменяется статья 275 («Государственная измена») УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 августа 2019 года.

5 июня сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Романа Ковалева, начальника обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, Ковалев проверяется на причастность к передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

Кудрявцева задержали в июле прошлого года. ФСБ обвинила его в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Защита ученого утверждает, что обмен информацией шел в рамках совместного проекта Минобороны и Фон Кармановского института гидродинамики в Бельгии. У ученого не было официального допуска к сведениям, составляющим гостайну.

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