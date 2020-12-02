Российский архитектор разгласила гостайну и попалась ФСБ

В Иркутской области за разглашение гостайны на 35 тысяч рублей оштрафована начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарска Елена Культикова. Об этом в среду, 2 декабря, со ссылкой на Иркутский областной суд сообщает «Интерфакс»

Как установил суд, с 16 апреля по 29 мая 2019 года главный архитектор российского города передала электронные топографические сведения режимного объекта региона с грифом «Секретно» одному из подчиненных, не допущенному к гостайне. Женщина попалась ФСБ и была признана судом виновной по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).

Поскольку действия чиновницы не повлекли тяжких последствий, ей было назначено наказание в виде штрафа в 35 тысяч рублей. В настоящее время Культикова вышла на пенсию и не работает в городской администрации Ангарска.

1 октября сообщалось, что в Томске задержан физик Александр Луканин, которого подозревают в попытке передать за рубеж российские секретные технологии.