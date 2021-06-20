Стали известны подробности самоубийства полицейского возле посольства в Москве

Старшего лейтенанта полиции, совершившего самоубийство у посольства Туркмении в Москве, нашли в будке охраны, на стекле которой было обнаружено пулевое отверстие. О подробностях инцидента стало известно «Московскому комсомольцу».

Как сообщил дежурный комендант, около пяти часов утра он услышал хлопок и отправился на проверку. Он подошел к посту охраны и увидел тело 30-летнего полицейского. От увиденного он запаниковал и побежал по улице с криками о помощи.

Скорую помощь и полицию он вызвал с помощью проходившего мимо мужчины, так как из-за состояния шока сам сделать этого не смог.

О погибшем известно, что он родом из Белоозерского Воскресенского района, на дежурство заступил накануне.

Об инциденте стало известно утром 20 июня. Сообщается, что к проверке приступил Следственный комитет.