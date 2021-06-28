Сотрудники ФСБ задержали начальника российской колонии

Сотрудники ФСБ задержали начальника исправительной колонии №2 в Тульской области при получении взятки в 1,5 миллиона рублей за помощь в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России по Тульской области.

В отношении 38-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

По версии следствия, 24 июня в своем служебном кабинете начальник колонии получил деньги, пообещав оказать содействие в условно-досрочном освобождении осужденному, отбывающему срок в колонии.