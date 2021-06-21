В прославившейся пытками ярославской колонии нашли тело осужденного

В исправительной колонии №1 Ярославля, прославившейся пытками заключенных, обнаружили тело осужденного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН.

Обстоятельства произошедшего не уточняются.

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники колонии по очереди избивают резиновыми палками осужденного Евгения Макарова, лежащего на столе, а на голову ему выливают воду из ведра.

23 февраля 2021 года в сети появились новые видео пыток в колонии. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на парту раздетого по пояс зэка и избили дубинками. Через две недели мужчина вышел из колонии и попал в больницу, проведя там две недели.

Заключенный, фигурирующий во втором видео, после пыток скончался в больнице.

По материалам, размещенным в СМИ, следователи возбудили уголовное дело. 15 сотрудникам исправительного учреждения предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор Сергею Ефремову, он получил четыре года колонии. Однако 1 декабря 2020 года Ярославский областной суд сократил ему срок до 3,5 года колонии.