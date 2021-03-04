Вскрывшего скандальные пытки в ярославской ИК-1 Макарова задержали

Евгений Макаров, которого подвергли пыткам и избиениям сотрудники исправительной колонии №1 (ИК-1) города Ярославля, задержан. Об этом в четверг, 4 марта, ТАССсообщила представитель Макарова, адвокат фонда «Общественный вердикт» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Ирина Бирюкова.

Подробностей о задержании Макарова на данный момент нет. В Следственном комитете России (СКР) заявили, что не имеют точных данных в связи задержанием Макарова.

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии по очереди избивают Макарова, растянутого на столе, резиновыми палками по ногам, а на голову ему выливают воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети были безуспешными.

После возбуждения уголовного дела об избиении Макарова 15 сотрудникам ИК-1 предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор Сергею Ефремову, он получил четыре года колонии. Однако 1 декабря 2020 года Ярославский областной суд сократил ему срок до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд вынес оправдание бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову. 11 других экс-сотрудников ФСИН были осуждены на сроки от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова было приостановлено по причине болезни. В феврале стало известно, что Калашников умер от онкологического заболевания.