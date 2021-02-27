Умер обвиняемый в пытках заключенного бывший замглавы ярославской колонии

Бывший начальник по воспитательной части прославившейся пытками исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Иван Калашников умер. Об этом сообщила Ирина Бирюкова, адвокат заключенного Евгения Макарова, в избиении которого обвиняли Калашникова. Ее слова приводит ТАСС.

«Калашников умер, дело в отношении него прекращено», — сказала адвокат. Известно, что он болел раком, в связи с чем суд приостанавливал рассмотрение дела до его выздоровления.

15 января 2020 года сообщалось о вынесении первого приговора по уголовному делу о пытках в ярославской колонии, которое было возбуждено после публикации скандального видео с издевательствами над заключенным Евгением Макаровым. Бывший сотрудник ИК-1 Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Его также лишили звания капитана.

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии по очереди избивают Макарова, растянутого на столе, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливают воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети были безуспешными.