Появилось новое видео избиений зэков в прославившейся пытками колонии Ярославля

Появилось новое видео, на котором сотрудники прославившейся пытками исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля избивают заключенных. Записи опубликовала «Новая газета» со ссылкой на организацию «Общественный вердикт» (включен Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента).

На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на парту раздетого по пояс зэка и избили дубинками. По данным издания, инцидент произошел после обыска в колонии. Избитый заключенный уверял, что сотрудники начали выбрасывать еду осужденных и скинули на пол его Коран, чем вызвали возмущение мужчины. За препирательство заключенного поместили с ШИЗО, где он пытался совершить акт членовредительства, а затем отвели в класс с партами, где избили.

Через две недели мужчина вышел из колонии и попал в больницу, проведя там две недели.

Заключенный Важи Бочоришвили, фигурирующий на втором видео, после избиения скончался в больнице, пишет «Новая газета». 12 апреля 2017 года сотрудники колонии потребовали от него пройти личный досмотр — раздевшись, присесть и раздвинуть ягодицы. Мужчина отказался, после чего его избили в присутствии не менее 13 сотрудников исправительного учреждения.

По информации издания, сотрудники пытались скрыть факт применения силы к осужденному и лечили его в колонии. Когда состояние Бочоришвили ухудшилось, его отправили в больницу, где диагностировали тяжелое поражение печени. 9 мая 2017 года мужчина скончался.