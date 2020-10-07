Появилось новое видео избиений зэка в прославившейся пытками ярославской колонии

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В сети появилось новое видео, на котором сотрудники прославившейся пытками ярославской колонии применяют силу к заключенному. Запись в среду, 7 октября, на своем YouTube-канале публикует издание «Проект».

Как отмечает издание, момент избиения был снят на видеорегистратор одного из сотрудников зоны в 2016-2017 годах. Сотрудники ФСИН хотели обыскать зэка, однако тот отказался выполнять требования и оказал сопротивление. На кадрах видно, как после очередного отказа раздеваться и приседать, мужчину положили на стол и стали бить по мягким тканям.

Как заявили «Ленте.ру» в управлении ФСИН России по Ярославской области, после появления записи в интернете была проведена проверка. Материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки.

Ранее, 15 января 2020 года, сообщалось о вынесении первого приговора по уголовному делу о пытках в ярославской колонии, которое было возбуждено после публикации скандального видео с издевательствами над заключенным Евгением Макаровым. Бывший сотрудник ИК-1 Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Его также лишили звания капитана.

В июле 2019 года было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ярославской колонии, сменяя друг друга, избивают Макарова, растянутого на столе, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливают воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети были безуспешными.