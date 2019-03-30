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Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующую статистику подготовили во ФСИН.

При этом нападения на тюремщиков, по данным ведомства, происходят все чаще. Так, в прошлом году было возбуждено 249 уголовных дел о подобных фактах, что на 25 больше, чем в 2017 году.

«Причинен вред здоровью 55 сотрудникам УИС, в 2017 году пострадали 46 сотрудников»,— отметили в пресс-службе ФСИН.

Число групповых нападений на фсиновцев в прошлом году удвоилось: с 10 до 20.

По фактам насилия в отношении заключенных в 2018 году возбудили 33 уголовных дела, 22 из них появились после публикации видеозаписи группового избиения осужденного Евгения Макарова в Ярославле.

«После "ярославских событий" во всех территориальных органах были проведены проверки, к дисциплинарной ответственности привлечены 142 сотрудника»,— добавили во ФСИН.

Опрошенные изданием правозащитники утверждают, статистика тюремного ведомства не отражает реальной картины. Так, сотрудник фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев пояснил, что заявлениям от осужденных дают ход только примерно в каждом втором случае, когда этому активно не сопротивляется администрация учреждения.

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