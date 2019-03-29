Опубликованы доказательства пыток задержанных членов «Свидетелей Иеговы»

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили наличие следов от пыток у семерых членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», которых вызвали на допрос в Ханты-Мансийском автономном округе, пишет «Коммерсантъ».

«Имеющиеся повреждения, последовательно наносимые в одну и ту же зону, необходимо расценить как характерные для мучений и истязаний», — отмечено в документе.

Заключение, подготовленное в челябинском Научно-исследовательском институте судебной экспертизы, представил журналистам адвокат пострадавших Егиазар Черников.

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Наиболее многочисленные повреждения зафиксировали на теле 31-летнего Артема Кима: кровоподтеки на спине, ногах, предплечье, не менее 12 следов от удара электрошокером, признаки интенсивного сдавливания шеи и другие увечья.

Травмы, по данным экспертизы, были получены 15 — 16 февраля, что совпадает со временем, когда Кима и еще шестерых иеговистов задержали и отправили на допрос.

Ранее, 27 марта, сообщалось о промежуточных итогах проверки по заявлениям о пытках последователей «Свидетелей Иеговы» в служебных кабинетах регионального управления Следственного комитета (СКР), которую проводили сотрудники того же управления.

В СКР пришли к выводу, что гематомы и ссадины получили иеговисты, оказавшие сопротивление силовикам перед обысками, а раны, полученные якобы от электрошокера, появились не в день проведения следственных действий, а позднее.

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