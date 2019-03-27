Следователи нашли объяснение ожогам от пыток у членов «Свидетелей Иеговы»

Информация о пытках задержанных в Ханты-Мансийском автономном округе членов запрещенной на территории России организации «Свидетели Иеговы» пока не подтверждается. Об этом Ura.ru заявили в региональном управлении Следственного комитета, где подвели промежуточные итоги проверки.

«Повреждения в виде ожоговых ран, якобы полученных от действия электрошокера, согласно заключениям проведенных судебно-медицинских экспертиз, не могли быть получены в день проведения следственных действий, а были образованы позже», — отметили в управлении.

Несколько иеговистов, по данным СКР, получили гематомы и ссадины, когда сопротивлялись силовикам, пришедшим к ним с обыском.

Проверкой сообщений о пытках занимаются следователи по особо важным делам. Однако в управлении уже уверены, что жалобы от подследственных — всего лишь попытка дискредитировать правоохранительные органы.

В феврале сообщалось, что семеро последователей «Свидетелей Иеговы» подверглись пыткам в здании Следственного комитета. Из них выбивали информацию о месте проведения собраний членов организации, старейшинах и паролях от личных телефонов. По словам одного из пострадавших, силовики дождались ухода адвоката, раздели их, связали скотчем руки, а затем обливали водой, били руками и электрошокером.

У «Свидетелей Иеговы» в России около 175 тысяч последователей. Организация была запрещена в апреле 2017 года, после чего ее членов стали привлекать к уголовной ответственности за экстремизм. На встрече с правозащитниками президент России Владимир Путин назвал преследование иеговистов абсурдом, так как они являются теми же христианами. В Верховном суде отметили возможность пересмотра решения о запрете организации после соответствующего требования Европейского суда по правам человека.

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