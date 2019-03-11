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Российские мормоны побоялись судьбы «Свидетелей Иеговы»

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Коул Дэвич Бродовский

Задержание и депортация нескольких американских последователей религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Новороссийске (Краснодарский край) могут свидетельствовать о начале репрессий против этой церкви в России. Об этом «Кавказскому узлу» сообщила представительница кубанской мормонской общины.

По словам собеседницы издания, в скором времени структуру могут запретить на территории страны. «Я думаю, что нас начнут преследовать, как "Свидетелей Иеговы", и это (задержание американцев — прим. «Ленты.ру») — первая ласточка. (...) Уже и Русская православная церковь высказалась, что мы "пудрим мозги" молодежи», — пояснила женщина.

Последовательница церкви добавила, что задержанные граждане действительно прибыли в страну с целью волонтерства: работали в приютах, помогали старикам, делали ремонт в квартирах инвалидов. По ее мнению, правоохранительные органы придрались к их дискуссии о культуре мормонов, которая на самом деле подпала «под определение волонтерской и миссионерской деятельности».

Адвокат американской стороны Сергей Глизнуца также выразил мнение, что решение Краснодарского краевого суда о депортации его подзащитных может говорить о начале репрессий против мормонов. «Я думаю, что пошло по всем инстанциям, как и в отношении "Свидетелей Иеговы"», — пояснил он.

Глизнуца добавил, что никаких доказательств незаконной деятельности в деле нет. По его словам, миссионеров обвинили в том, что они под видом проповеди преподавали английский язык. «Никаких конспектов, никаких домашних заданий, ни оплаты за эти услуги не было», — пояснил адвокат.

7 марта стало известно о том, что в Новороссийске задержали четверых граждан США. Их признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России и депортировали двоих из них. Сообщалось, что под стражу попали мормоны, которых задержали в доме собраний местного отделения организации.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — наиболее крупная ветвь мормонизма. Она насчитывает более 58 тысяч последователей по всему миру. Иностранных миссионеров из США неоднократно задерживали в России по подозрению в шпионаже и в нарушении правил пребывания в стране, поскольку они пытались проникнуть на территорию закрытых военных баз, чтобы провести религиозные беседы с военнослужащими.

Организация «Свидетели Иеговы» в России, где насчитывается около 175 тысяч последователей этого религиозного учения, была запрещена в апреле 2017 года. В феврале председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что признание структуры экстремистской может быть пересмотрено в случае соответствующего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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