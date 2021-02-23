После публикации нового видео избиений зэков в колонии Ярославля возбудили дело

В Ярославле возбудили уголовное дело после появления новых видео с избиением заключенных в прославившейся пытками исправительной колонии №1 (ИК-1). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Основаниями для расследования стали публикации в СМИ.

О новых видео стало известно ранее 23 февраля. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на стол раздетого по пояс зэка и избили дубинками. Отмечалось, что все произошло после обыска в колонии. Избитый заключенный стал возмущаться тем, что сотрудники выбрасывали еду осужденных и скинули на пол его Коран. После выхода из колонии мужчина две недели провел в больнице, пишет «Новая газета».

По данным издания, другой заключенный — фигурирующий на втором видео — после избиения скончался в больнице. 12 апреля 2017 года сотрудники колонии потребовали от него пройти личный досмотр: раздевшись, присесть и раздвинуть ягодицы. Мужчина отказался, после чего его избили в присутствии не менее 13 сотрудников исправительного учреждения.