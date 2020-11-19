Суд оправдал бывших руководителей ярославской колонии после пыток заключенного

Суд вынес оправдательный приговор бывшим руководителям исправительной колонии в Ярославле по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом ТАСС сообщил адвокат.

Из решения суда следует, что не доказана вина в организации избиения осужденного временно исполнявшего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Суд не стал лишать их специальных званий и оправдывает в связи с отсутствием события преступления Об этом написал Telegram-канал «Ярославское дело».

Остальные 11 фигурантов дела из числа сотрудников ИК-1 осуждены на различные сроки от трех до четырех лет лишения свободы. Шестерых из них освободили в зале суда в связи с отбытым под стражей назначенным наказанием.

Расследование дела о пытках Макарова началось после публикации летом 2019 года скандального видео с издевательствами. Несколько сотрудников жестоко избивали привязанного к столу человека.