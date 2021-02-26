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Задержаны сотрудники ярославской колонии после нового видео о смертельных пытках

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Следователи задержали двоих сотрудников ярославской колонии после нового видео о пытках заключенных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Двое действующих сотрудников ИК-1 подозреваются в превышении полномочий. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

23 февраля сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на стол раздетого по пояс зэка и избили дубинками. Отмечалось, что все произошло после обыска в колонии. Избитый заключенный стал возмущаться тем, что сотрудники выбрасывали еду осужденных и скинули на пол его Коран. После выхода из колонии мужчина две недели провел в больнице, пишет «Новая газета».

По данным издания, другой заключенный — фигурирующий на втором видео — после избиения скончался в больнице. 12 апреля 2017 года сотрудники колонии потребовали от него пройти личный досмотр: раздевшись, присесть и раздвинуть ягодицы. Мужчина отказался, после чего его избили в присутствии не менее 13 сотрудников исправительного учреждения.

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