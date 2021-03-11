Российского осужденного насиловали в тюремной больнице

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за насилия в тюремной больнице в Саратове. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным источника, в июне прошлого года заключенного перевезли из ИК-7 Саратовской области в тюремную больницу, где его били и насиловали активисты лечебно-исправительного учреждения из числа осужденных. Вначале госпитализированного зэка избивали и грозили ему насилием.

Позже активисты попросили потерпевшего написать документ о том, что он не имеет претензий к администрации и активу. Один из заключенных начал угрожать потерпевшему убийством, если тот расскажет адвокату о случившемся. В ответ потерпевший промолчал, после чего его избили и подвергли сексуальному насилию, а также требовали от него деньги.

По факту произошедшего 18 февраля было возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. В больнице также проводят проверку по этому эпизоду.

23 февраля сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии. На первой записи, которая была сделана 25 августа 2016 года, сотрудники положили на стол раздетого по пояс зэка и избили дубинками. Отмечалось, что все произошло после обыска в колонии. Избитый заключенный стал возмущаться тем, что сотрудники выбрасывали еду осужденных и скинули на пол его Коран.