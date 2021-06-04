Россиянина избили и изнасиловали шваброй после жалобы на червяков в тюремной еде

В областной туберкулезной больнице №1 саратовского управления ФСИН россиянина избили и изнасиловали шваброй после жалоб на некачественное питание в колонии. Об этом сообщает правозащитный проект Gulagu.net в своем Telegram-канале.

После того, как заключенный пожаловался на червяков в рыбе, его выманили из общей палаты в дежурную часть больницы. Там мужчину уже ждали осужденные, сотрудничающие с администрацией. По словам пострадавшего, его связали, избили, а затем засунули в задний проход швабру. Все происходящее осужденные снимали на видео, потребовав от россиянина в обмен на удаление записи, дать показания на других заключенных .

О том, что произошло, пострадавший рассказал адвокату. На записи, которую сделала юрист, видны большие синяки на ногах и спине мужчины.