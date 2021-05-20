Глава ФСИН рассказал об итогах расследования пыток и унижений заключенных

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников заявил о выявлении большинства причастных к пыткам в иркутских колониях. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает «Интерфакс».

Калашников также выразил надежду, что этот пример станет показательным для других регионов. По его словам, все уголовные дела в этом отношении будут завершены. На данный момент совместно с МВД и ФСБ сотрудники ведомства продолжают расследование и устанавливают виновных в унижениях заключенных.

В январе 2021-го ФСИН начала проверку соблюдения прав человека в иркутских колониях. В СИЗО были выявлены многочисленные недостатки. В частности, там стал инвалидом уроженец Тувы Кежик Ондар после издевательств других заключенных. Его избивали активисты, работающие на администрацию СИЗО, однако старший оперуполномоченный следственного изолятора это игнорировал. Он так же бездействовал, когда потерпевшему «засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».

По итогам проведенной работы возбуждены уголовные дела в отношении участников пыток, отбывающих наказания в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, а также сотрудников ФСИН за превышение должностных полномочий.

В апреле 2020 года в исправительной колонии № 15 в Ангарске заключенные устроили бунт, после чего произошел пожар. Позже одного из них обнаружили убитым. В мае того же года родственники осужденных в этой колонии пожаловались на пытки в отношении их близких, после чего связь с ними оборвалась.