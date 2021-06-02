Обвиняемые по делу о массовой драке в Чемодановке объявили голодовку

В Пензеской области 28 цыган, которые обвиняются по делу о массовой драке в селе Чемодановка, объявили голодовку. Об этом рассказал глава региональной общественной организации «Паруса надежды», цыганский барон Андрей Аршинович Оглы в разговоре с изданием «Такие дела».

Голодовка началась 1 июня на заседании Пензенского областного суда, на котором принималось решение о продлении ареста цыганам. Некоторые из них грозились, что вскроют себе вены в следственном изоляторе. Кроме того, подсудимые заявляли о пытках во время следствия.

Конфликт в поселке в Пензенской области произошел 14 июня 2019 года, в нем участвовало больше 100 человек из табора и 10-15 представителей местного населения. В результате массовой драки погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестеро приговорены к штрафам и обязательным работам.

По словам очевидцев, драка произошла из-за того, что несколько молодых цыган приставали к школьницам, загоравшим на местном пруду. Девочки пожаловались родителям, после чего те собрали несколько мужчин и направились к семьям парней.

По уголовному делу о драке проходят 28 человек, живших в местном таборе. Одного из них обвиняют в организации беспорядков, еще 27 — в участии в массовых беспорядках.

По официальным данным, на территории Чемодановского сельсовета, объединяющего Чемодановку и Лопатки, зарегистрировано около 650 цыган.