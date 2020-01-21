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Россияне пожаловались на притеснение после массовой драки с цыганами

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Архивное фото. Жители села Чемодановка на встрече с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области
Архивное фото. Жители села Чемодановка на встрече с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области

Жители поселка Чемодановка Пензенской области, где в июне 2019 года произошла массовая драка с цыганами, пожаловались на притеснение со стороны местных властей. Об этом они рассказали телеканалу «Царьград».

По их мнению, цыган необходимо выселить, иначе снова развяжется конфликт. «Потому что за цыган встали власти, и мы оказались виноваты», — сказал собеседник телеканала.

Сотрудник правозащитного центра Всемирного Русского народного собора (ВРНС) Дмитрий Пикунов после общения со всеми сторонами конфликта заявил, что местные власти делают недостаточно для разрешения ситуации. По его словам, они, напротив, пытаются скрыть конфликт. Пикунов считает, что русские в Чемодановке находятся в худшем положении. «Неоднократно я слышал об угрозах увольнений или неправомерного привлечения за якобы разжигание национальной розни», — сказал адвокат.

Цыганский барон Николай Иванов обвиняет в произошедшем местных жителей. По его словам, в Чемодановке все было спокойно, до момента, «когда русские пришли драться». Иванов рассказал, что селяне оскорбляли цыган, били женщин и детей. «Мы бежали спасать себя и своих детей. Нас поймали на трассе и до сих пор детей держат. Доказательств их вины нет вообще», — добавил барон. Цыгане настаивают, что массовая драка в Чемодановке началась из-за детской ссоры, и никаких домогательств не было.

Конфликт в поселке в Пензенской области произошел 14 июня, в нем участвовало больше 100 человек из табора и 10-15 представителей местного населения. В результате массовой драки погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестеро приговорены к штрафам и обязательным работам.

По словам очевидцев, драка произошла из-за того, что несколько молодых цыган приставали к школьницам, загоравшим на местном пруду. Девочки пожаловались родителям, после чего те собрали несколько мужчин и направились к семьям парней.

После конфликта цыгане покинули поселок, но затем некоторые решили вернуться. Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сообщил, что ситуация в поселке нормальная, никаких новых инцидентов не произошло.

По официальным данным, на территории Чемодановского сельсовета, объединяющего Чемодановку и Лопатки, зарегистрировано около 650 цыган.

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