Стало известно о возвращении цыган в Чемодановку

Цыганские семьи, уехавшие из села Чемодановка Пензенской области после конфликта с местными жителями, начали возвращаться домой. Об этом сообщил глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев, передает РИА Новости.

По его словам, цыгане приезжают в Чемодановку и в соседние Лопатки. «Уже возвращаются, там их уже 177 человек было на вчерашний день», — отметил Демичев. Глава администрации также добавил, что ситуация в обоих селах нормальная, никаких инцидентов после возвращения представителей цыганской общины не было.

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18 июля глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил, что ведомство готовит программу по профилактике конфликтов с участием цыган. По его словам, во многих регионах России есть напряжение из-за асоциального образа жизни некоторых представителей этого народа.

Массовая драка жителей Чемодановки с цыганами произошла 14 июня. В ней участвовало более 100 человек из табора и 10-15 безоружных представителей местного населения. В результате один мужчина погиб, еще двое попали в больницу. Были задержаны 174 участника драки, шестерых приговорили к штрафам и обязательным работам. После конфликта все цыгане оставили свои дома и уехали, их имущество взяли под охрану. Позднее некоторые решили вернуться. По данным властей Пензенской области, официально на территории Чемодановского сельсовета, объединяющего Чемодановку и Лопатки, зарегистрировано около 650 цыган.

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