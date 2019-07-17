Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Пензенской области.

Отмечается, что на жителей села составлены протоколы об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. 14 июня они перекрыли федеральную трассу «Москва — Челябинск» в знак протеста против бездействия местных властей.

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По данным издания «7x7», участникам этих событий назначили штраф в размере 10 тысяч рублей или обязательные работы на 40 суток.

Массовая драка жителей села с цыганами произошла 14 июня. В ней участвовало более 100 человек из табора и 10-15 безоружных представителей местного населения. В результате столкновения трое мужчин попали в больницу, один из них погиб. Всего были задержаны 174 участника драки. После конфликта из села уехали 46 цыган.

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