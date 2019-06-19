Жители Чемодановки испугались мести цыган

Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с женой погибшего в конфликте с цыганами Владимира Грушина о том, что происходило во время и после драки.

По словам Елены Грушиной, 14 июня муж предупредил ее о том, что его друзья идут поговорить с цыганами, он же собирался просто посмотреть на все со стороны. Елена до последнего не знала, где именно находился Владимир. Ей позвонили сразу, как он попал в больницу. У Грушина была пробита голова, он жаловался на боли и мучился от тошноты. Врач сказал Елене, что Владимиру придется лежать две недели в больнице. Она узнала о смерти мужа уже на митинге вечером того дня.

Она также рассказала о слухах, которые ходят в селе о причинах конфликта. По ее версии, цыгане пристали к девочке, за нее вступилась беременная девушка, которой пригрозили изнасилованием. Узнавший об этом муж беременной решил поговорить с цыганами.

Сейчас Елена живет в страхе. «Очень боюсь за своего ребенка, своих близких и тех, кто рядом живет. Боюсь мести», ― делится она.

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Корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов рассказывает, что мести боится не только Грушина, но и все село. Он выяснил, что цыгане терроризировали население Чемодановки много лет, и сейчас основное требование жителей заключается в том, чтобы они не возвращались.

Несколько цыганских семей 17 июня переселились из Чемодановки Пензенской области в город Ахтубинск Астраханской области. Всего уехало 46 человек, среди которых старики, женщины и дети. Руководитель их общины пока не знает, собираются ли они возвращаться.

Массовая драка жителей села с цыганами произошла 14 июня. В ней участвовало более 100 человек из табора и 10-15 безоружных представителей местного населения. В результате столкновения трое мужчин попали в больницу, один из них погиб. Всего были задержаны 174 участника драки.

Похороны Грушина прошли 16 июня. На них пришли около 600 жителей Чемодановки.

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