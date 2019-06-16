Жители села под Пензой нашли виновных в конфликте с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области в день конфликта с цыганами вызывали полицию 15 раз, однако через некоторое время приехал лишь один автомобиль с несколькими полицейскими. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По словам собеседников издания, для подкрепления вызвали ОМОН, однако из 200 участников драки были задержаны лишь трое жителей села. Отмечается, что дополнительные силы были подключены только после того, как дело стало резонансным.

Жители Чемодановки сообщили, что о местной «оптовой наркобазе» в соседнем селе Лопатки знали все, и цыгане чувствовали себя в регионе безнаказанно. По их словам, местные правоохранители не проявляли к этому интерес.

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Ранее, 16 июня, сообщалось, что в Лопатках произошел пожар. Вечером 15 июня на пульт дежурного поступило сообщение о загоревшемся частном доме площадью 100 квадратных метров и надворных постройках. Информации о жертвах и пострадавших нет. По некоторым данным, сгоревший дом принадлежал «влиятельной цыганской семье».

Массовая драка в селе Чемодановка произошла 14 июня. В результате конфликта пострадали не менее трех местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане начали массово приставать. Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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