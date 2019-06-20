Цыгане решили вернуться в Чемодановку

Уехавшие из села Чемодановка Пензенской области после конфликта с местными жителями цыгане решили вернуться домой. Об этом заявил руководитель межрегиональной организации «Ассоциация цыган», передает ТАСС.

По его словам, те семьи, которые уехали в Волгоградскую область, уже выехали из региона и возвращаются в Чемодановку. Некоторые семьи отправились к своим родственникам в Астраханскую область.

В администрации Бессоновского района Пензенской области пока не подтвердили информацию о возвращении цыган в Чемодановку. По словам собеседника агентства, возвращаются только цыгане из соседних населенных пунктов — Бессоновки, Палеологово.

Руководитель астраханской цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Астраханской области Григорий Кузменко заявил агентству, что в Ахтубинске продолжают находиться уехавшие из Пензенской области 46 человек. «Пока информации о том, когда они будут возвращаться домой, у меня нет», — отметил он.

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Несколько цыганских семей 17 июня переселились из Чемодановки Пензенской области в город Ахтубинск Астраханской области. Всего уехало 46 человек, среди которых старики, женщины и дети.

Массовая драка жителей села с цыганами произошла 14 июня. В ней участвовало более 100 человек из табора и 10-15 безоружных представителей местного населения. В результате столкновения трое мужчин попали в больницу, один из них погиб. Всего были задержаны 174 участника драки.

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