Жители Чемодановки разграбили дома скрывавшихся в лесу цыган

Жители поселка Чемодановка в Пензенской области разграбили дома цыган, которые ушли в лес после конфликта в июне. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказал цыганский барон Николай Иванов. Полиции приходится охранять цыган, власть — на их стороне, подчеркнул он.

Цыгане бродили по лесам полтора месяца и все это время молили о помощи, пишет «МК». Вернувшись, они обнаружили, что их дома «обчистили по полной программе». «Мы когда зашли в дом, заметили, что двери — нараспашку. Телевизоры вынесли, всю технику», — сказал Иванов. После заявления в полицию преступников нашли, ими оказались местные жители.

Кроме того, фермеры и волонтеры разобрали скотину и птицу, принадлежащие цыганам, и теперь требуют денег за то, что содержали их. Свет и воду в цыганских домах отключили за долги, и вернувшиеся хозяева живут при свечах. Иванов пояснил, что у людей нет денег, они жили в лесу и буквально ели траву.

Жителей Чемодановки захлестнула «волна гнева» из-за возвращения цыганских семей, утверждает Иванов. Цыган отказывались обслуживать в больнице и магазинах. Жители Бессоновского района хотели собрать им гуманитарную помощь, но на них «накинулись» другие местные, и люди испугались. В Чемодановке круглосуточно дежурят полицейские.

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Никого из 28 арестованных за драку, в которой погиб человек, не отпустили. Среди них — 62-летний брат Иванова. «Он весь больной, только инфаркт перенес, сахар у него повышенный. Он три шага пройдет и уже еле дышит, нагнуться не может, а его обвинили в драке», — рассказал барон.

Иванов также описал свою версию конфликта в Чемодановке: «Селяне явились в цыганский дом толпой, учинили самосуд, их человек шестьдесят было». По его словам, «кирпичи и лопаты летели со всех сторон», и чей кирпич попал в погибшего, «теперь уж и не разберешь». Но после случившегося цыган «обвинили во всех смертных грехах», в СМИ появились «легенды одна страшнее другой». При этом никакой беременной девушки, к которой якобы приставами цыгане, никогда не было, подчеркнул барон.

Как пишет «МК», зачинщиков давно вычислили, ими оказались местные жители, но им грозит лишь штраф от 20 тысяч рублей. Один из них — успешный фермер, который «на ты» с главой района.

Местная власть, по словам Иванова, поддерживает цыган. «Местный прокурор, полиция, чиновники вроде на нашей стороне. Они сразу поняли, кто виноват. Но почему одни сидят, а другие на свободе — мне странно», — сказал барон.

14 июня произошла массовая драка жителей Чемодановки с цыганами. Погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестерых приговорили к штрафам и обязательным работам. После конфликта цыгане покинули поселок, но затем некоторые решили вернуться. По официальным данным, на территории Чемодановского сельсовета зарегистрировано около 650 цыган.

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