Заключенный отпросился у российского полковника из колонии и убил человека

В Северной Осетии предстанет перед судом бывший начальник колонии-поселения № 3 — 49-летний полковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), по вине которого заключенный покинул территорию исправительного учреждения и совершил убийство. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с августа по сентябрь 2017 года отбывающий наказание россиянин неоднократно покидал колонию, отпрашиваясь у обвиняемого, который отпускал мужчину без издания соответствующего приказа. 29 августа 2017 года заключенный за территорией колонии вместе с сообщниками убил местного жителя, сбежал и спустя месяц был задержан.

Узнав об этом, полковник, стараясь избежать проблем, изготовил подложное разрешение для уголовника на выход за вверенную ему территорию. Обман вскрылся в ходе оперативно-розыскных мероприятий. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и 292 УК РФ («Служебный подлог»).

9 июня сообщалось, что в Нижнем Тагиле российский полицейский был задержан за попытку передать подсудимым наркотики.