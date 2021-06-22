Российский полковник подарил бизнесмену 300 тонн топлива

Начальника 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Алексея Прудникова арестовал военный суд за то, что тот подарил российскому бизнесмену 300 тонн топлива. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, возбуждение уголовного дела инициировали подчиненные подозреваемого. Поводом для начала разбирательств стало исчезновение запаса топлива, предназначенного для работы отапливающей школьные корпуса в зимнее время котельной. Как сообщили свидетели, доступ на территорию школы был только у водителей неких гражданских бензовозов.

В результате расследования было установлено, что 300 тонн топлива вывезли и реализовали водители ООО «Я-Автодизель». Изначально следствие думало, что мазут стоимостью 2,138 миллиона рублей Прудников продал гендиректору и соучредителю «Я-Автодизеля» Ренату Яваеву. Однако позднее свидетели сообщили, что начальник школы подарил топливо бизнесмену.

Согласно последней версии следствия, за бесплатный мазут Яваев просто отблагодарил Прудникова подношением в размере 1,9 миллиона рублей, что было квалифицировано как особо крупная взятка.

Ранее сообщалось, что подполковник ФСБ был задержан по подозрению в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Военный суд избрал в отношении сотрудника правоохранительных органов меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.