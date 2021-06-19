В Подмосковье арестовали подполковника ФСБ по подозрению в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны несколько должностных лиц, в том числе заместитель начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья. Отмечается, что подозреваемый был задержан с поличным при передаче взятки. Военный суд в Подмосковье избрал в отношении подполковника меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее в Приморье ФСБ задержала россиянина, который под видом сотрудника спецслужбы получил от местного бизнесмена крупную взятку. По версии следствия, аферист пообещал предпринимателю найти управу на его должника, возбудив против того уголовное дело. За свои услуги лжесиловик попросил 10 миллионов рублей.