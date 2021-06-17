Сотрудники ФСБ задержали лжеколлегу с миллионами рублей

В Приморье ФСБ задержала россиянина, который под видом сотрудника спецслужбы получил от местного бизнесмена крупную взятку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, аферист пообещал предпринимателю найти управу на его должника, возбудив против того уголовное дело. За свои услуги лжесиловик попросил 10 миллионов рублей.

Сотрудники спецслужбы задержали мужчину в момент получения взятки. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Установлено, что у задержанного был подельник, однако дело в его отношении выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что жителя Оренбурга приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он предложил взятку сотруднику ФСБ, а при задержании попытался съесть деньги. Россиянина признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ.