Пойманным ФСБ подполковнику и майору полиции вынесли приговор за вымогательство

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему начальнику отдела антикоррупционного управления МВД подполковнику Евгению Дубровскому и его подчиненному майору Константину Васильеву, пойманным ФСБ на вымогательстве. Об этом сообщает Om1.ru.

По данным издания, полицейские вымогали полтора миллиона рублей у риелтора. Суд признал их виновными в покушении на мошенничество и назначил по три года лишения свободы в колонии общего режима.

В приговоре говорится, что факт получения подсудимыми взятки не получил подтверждения, потому что у них не было реальной возможности принимать решения о непривлечении к уголовной ответственности риелтора, отмечает bk55.ru.

Деньги были изъяты сотрудниками ФСБ.