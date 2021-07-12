В Москве задержан главный госинспектор Центральной таможни

В Москве главного госинспектора Центральной таможни задержали за получение крупной взятки. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

По версии следствия, в апреле 2021 года к нему обратился генеральный директор крупной компании, специализирующейся на таможенном оформлении и логистике. Бизнесмен попросил помочь ему с выпуском деклараций на товары, пообещав за это вознаграждение.

Госинспектор, несмотря на неправильно заполненные документы, выполнил условия. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь шла о взятке в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии у задержанного за взятки гаишника нашли 36 машин. В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по факту получения взяток. За деньги он выдавал россиянам водительские удостоверения без сдачи экзаменов. В ходе расследования у гаишника, помимо машин, нашли две квартиры, два земельных участка и дом в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы.