У задержанного за взятки гаишника нашли 36 машин

Прокуратура Башкирии потребовала конфисковать имущество на сумму 24 миллиона рублей у задержанного за взятки бывшего замглавы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В суд направлен иск об обращении в доход государства активов, приобретенных на доходы, полученные преступным путем. Также прокуратура просит арестовать имущество полицейского.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по факту получения взяток. В частности, за деньги он выдавал россиянам водительские удостоверения без сдачи экзаменов. В ходе расследования у гаишника нашли 36 машин, две квартиры, два земельных участка и дом в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы. Имущество общей стоимостью 24 миллиона рублей он приобрел, как считает следствие, на полученные взятки.

Для того чтобы скрыть имущество от декларирования, полицейский оформил автомобили и недвижимость на близких родственников.

Полицейский уволен из органов внутренних дел.