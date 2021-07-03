На бывшего замглавы ФСИН завели еще одно уголовное дело

На бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко завели еще одно уголовное дело — о получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По данным следствия, Максименко получил взятку в виде аренды дома на Рублевке. С декабря 2018 по август 2019-го он жил там вместе с близкими и должен был заплатить за это 1,8 миллиона рублей. Однако эти деньги платил руководитель организации, которая была подрядчиком ФСИН.

Максименко был задержан в ноябре прошлого года и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Как полагают следователи, в 2018 году он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».

Бывший замглавы ФСИН не признает вину. Незадолго до ареста он заявил журналистам, что больше не будет комментировать работу ведомства и подчиненных, обвиняемых в пытках, потому что ему стыдно.