Задержанный следователями бывший замглавы ФСИН отказался признавать вину

В Москве задержанный следователями бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, обвиняемый в преступлении по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), отказался признавать свою вину. Об этом в пятницу, 27 ноября, со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщает ТАСС.

По информации секретаря ОНК, при встрече с правозащитниками в изоляторе временного содержания (ИВС) Максименко заявил, что не признает своей вины в инкриминируемом преступлении. Задержанный заявил, что если будет принято решение о помещении под стражу, то ему будет не важно, в какое СИЗО его отправят. В ИВС задержанный находится один в двухместной камере. После задержания у него подскочило давление, но ему своевременно выдали необходимые лекарства.

26 ноября сообщалось, что Максименко задержан по решению Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».

Контракты были заключены между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате действий Максименко не была исполнена ФЦП на сумму более 2,1 миллиарда рублей, рассчитанная на 2018-2019 годы. Так, не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы (УИС), а ФГУП был причинен ущерб на сумму более 189 миллионов рублей. Эти деньги пошли на дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

18 марта президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег.