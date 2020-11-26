Следователи задержали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко задержан и обвинен по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом в четверг, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)».

Контракты были заключены между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате действий Максименко не была исполнена ФЦП на сумму более 2,1 миллиарда рублей, рассчитанная 2018-2019 годы. Не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы (УИС), а ФГУП был причинен ущерб на сумму более 189 миллионов рублей. Эти деньги пошли на дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

18 марта Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег.

Максименко занимал должность с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

Ранее СМИ сообщали о его желании уйти со службы. В ноябре 2019-го Максименко заявил журналистам, что больше не будет комментировать работу ведомства и подчиненных, обвиняемых в пытках заключенных. Он признался, что ему стыдно комментировать случаи, когда начальник колонии, который головой в унитаз окунает заключенного, получает повышение.